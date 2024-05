Amenda de peste 10.000 de lei pentru un sucevean pe care politistii nu l-au putut opri decat cu armele!

Acesta a ramas si fara permisul de conducere pentru urmatoarele 5 luni, singura neregula constatata de oamenii legii fiind... lipsa placutelor de inmatriculare la autoturismul de teren cu care circula fugarulSambata dimineata, politistii din judetul Suceava au constatat ca un autoturism de teren circula fara numar de inmatriculare pe drumul public si i-au facut semne sa opreasca. A fost momentul in care soferul vehiculului a incetinit si ulterior s-a pus in miscare in marsarier, intorcand ... citește toată știrea