Amenzi aplicate de Politia Animalelor Suceava in piata si targul de animale din Gura Humorului

In contextul Zilei Mondiale a Animalelor, marcata pe 4 octombrie 2024, politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava au organizat activitati pentru promovarea drepturilor si bunastarii animalelor.Activitati operative in targul de la Gura HumoruluiIn data de 1 octombrie, politistii au desfasurat actiuni in piata si targul de animale din Gura Humorului. Ei au verificat respectarea legislatiei privind protectia animalelor si normele ... citește toată știrea