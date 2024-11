Amenzi de 105.000 lei pentru extractia ilegala de agregate minerale

In urma unui control de specialitate efectuat de comisarii Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean (GNM - CJ) Suceava si de inspectorii Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Suceava, s-a constatat ca un operator economic desfasura activitati de extractie a agregatelor minerale in afara perimetrului autorizat, pe terasa raului Suceava, in extravilanul comunei Udesti.Am fost informati ca, pentru aceasta abatere, Garda Nationala de ... citește toată știrea