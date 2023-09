Politistii suceveni au continuat activitatile de verificare si control in ceea ce priveste activitatea de procesare, depozitare si comercializare a materialului lemnos. Astfel, aflam ca au fost identificate mai multe neconformitati, fiind aplicate sanctiuni contraventionale in cuantum de 30.000 lei si fiind confiscati aproape 200 mc material lemnos, in valoare de peste 67.000 lei.Potrivit IPJ Suceava, in perioada 6 - 7 septembrie, in cadrul Planului de Actiune "Scutul Padurii", politistii din ... citeste toata stirea