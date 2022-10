Amenzi de 35.000 de lei au fost date de inspectorii sanitari veterinari in urma controalelor de la inceputul anului scolar

> Au fost depistate nereguli constand in neasigurarea trasabilitatii produselor alimentare si in lipsa dotarilor si echipamentelor necesare, emisa fiind o ordonanta de suspendare a activitatiiDirectia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Suceava a incheiat seria actiunilor de control privind modul de respectare a cerintelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in crese, gradinite, unitati de invatamant cu program normal, in imobilele tip internat, ... citeste toata stirea