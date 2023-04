Politistii suceveni au aplicat 400 de amenzi in valoare de aproape 200.000 de lei si au retinut 73 de permise auto in ultimul week-end.Astfel, potrivit Politiei Judetene Suceava, in perioada 14.04.2023 - 16.04.2023, Serviciul Rutier impreuna cu formatiunile rutiere din cadrul I.P.J. Suceava au organizat si executat actiuni pentru prevenirea accidentelor produse pe fondul vitezei excesive/neadaptate, ocazie cu care au fost aplicate 202 sanctiuni contraventionale in valoare de 120.755 de lei./* ... citeste toata stirea