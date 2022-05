Amenzi de peste 12.000 de lei aplicate de politistii din Malini pentru transporturi nelegale de material lemnos

Sectia 7 Politie Rurala Malini a organizat, vineri, o actiune pe linie de silvicultura, iar in urma constatarilor efectuate s-au aplicat 5 sanctiuni contraventionale in valoare de 12.290 lei, fiind confiscata totodata cantitatea de 12,88 mc material lemnos in valoare de 3568,80 lei, din care 2,34 mc cherestea rasinoase in valoare de 2036 lei, 2,70 mc lemn foc fag in valoare de 594 lei si 7,94 mc resturi de lemn in valoare de 938 lei./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 ... citeste toata stirea