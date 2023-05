Garda de Mediu Suceava a anuntat, marti, ca a aplicat amenzi de peste 53.000 de lei pentru depozitari si abandonari de deseuri la Valea Moldovei.Potrivit Garzii de Mediu Suceava, ca urmare a unor sesizari referitoare la depozitari si abandonari de deseuri in mai multe locuri de pe raza comunei Valea Moldovei precum si deversari de ape uzate in parau, reprezentanti ai G.N.M. - C.J. Suceava au efectuat verificari in teren, constatandu-se ca cele mentionate in petitii se confirma./* custom css ... citeste toata stirea