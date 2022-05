Amenzi de peste 66.000 de lei pentru nereguli privind trasabilitatea lemnului in judetul Suceava

Comisarii Garzii Forestiere Suceava au aplicat amenzi de peste 66.000 lei pentru nereguli privind trasabilitatea lemnului in judetul Suceava, constatate in timpul unor controale efectuate in ultimele trei luni, iar intreaga cantitate de material lemnos a fost confiscata, informeaza Ministerul Mediului Apelor si Padurilor (MMAP).'Controalele din perioada martie-mai a acestui an au evidentiat ca in cazul a unui numar de 37 avize de insotirea a materialelor lemnoase, in baza carora s-a ... citeste toata stirea