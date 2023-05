> "Suntem trasi la raspundere si pentru lucrari pe care nu le face primaria" spune viceprimarul Harsovschi, precizand ca spatiile afectate trebuie reparate in maxim doua zile, in caz contrar sanctiunea ajungand pana la 2.500 de leiAutoritatile administratiei publice locale au operat modificari la regulamentul privind executarea lucrarilor tehnico-edilitare si conditiile de refacere a infrastructurii si spatiilor afectate in urma lucrarilor de pe domeniile public si privat ale municipiului ... citeste toata stirea