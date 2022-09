Amenzi-record de 115.000 de lei si dosar penal la Bosanci

Garda de Mediu Suceava a anuntat, vineri, ca, in urma faptului ca News Bucovina a semnalat o situatie privind depozitarea neconforma de deseuri la Bosanci, au fost aplicate amenzi totale de 115.000 de lei.Astfel, sursa citata arata ca in urma unui articol cu privire la abandonari/eliminari neconforme de deseuri de orice fel pe teritoriul comunei Bosanci, Garda de Mediu Suceava si Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava s-au autosesizat, efectuand verificari in teren (in prezenta ... citeste toata stirea