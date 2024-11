"Amnistiere" de 1 milion de lei

> "Pana pe 25 noiembrie a.c., se mai poate beneficia de aceasta facilitate fiscala" informeaza administratorul public Irina VasilciucAgentii economici si persoanele fizice din municipiul Suceava inca mai pot beneficia de procedura fiscala "care poate sa conduca la usurarea sarcinii fiscale".Irina Vasilciuc, administratorul public al resedintei de judet, informeaza ca, in cazul in care platesc datoriile curente, acestia vor beneficia de facilitati fiscale. Astfel, pana pe 25 noiembrie, in ... citește toată știrea