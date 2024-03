> Ion Lungu: Nu fiti atat de sigur!...Primarul Sucevei, Ion Lungu, a aratat, joi, in cadrul sedintei Consiliului Local Suceava, ca are "in continuare" prima sansa in alegerile locale din acest an pentru functia de primar.Discutia a pornit de la consilierul local PSD Gabriel Buciac, care a spus ca este obisnuit ca primarul sa-i ia peste picior pe consilierii din opozitie."Suntem obisnuiti cu mistocareala" a spus Buciac.Primarul Ion Lungu a raspuns: "Ne mai tachina (sic!), doar ... citește toată știrea