> Ei solicita guvernantilor respect si tratament echitabil> Continua protestele si angajatii Directiei de Sanatate PublicaIncepand cu data de 22 noiembrie 2023, angajatii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Suceava vor intra in greva de avertisment intre orele 8:00 si 10:00, urmand o greva generala ce va incepe in data de 27 noiembrie a.c. Am fost informati ca decizia de a declansa greva vine in urma nemultumirilor acumulate de-a lungul decadelor si a vointei exprimate ... citeste toata stirea