Angajatii Spitalului Judetean Suceava participa la un curs pentru imbunatatirea comunicarii

Toate categoriile de personal din Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, medici, asistenti, infirmiere, ingrijitoare, brancardieri, inclusiv personal TESA participa timp de zece luni la un curs in vederea imbunatatirii comunicarii atat cu pacientii, apartinatorii, dar si intre ei.Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, dr. Dan Teodorovici, a anuntat ca SJU Suceava in parteneriat cu Primaria Suceava si Asociatia Psyvolution organizeaza cursul "Comunicarea in mediul spitalicesc-repere pentru ... citeste toata stirea