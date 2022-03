Animalele de companie vin din Ucraina inghetate si bolnave

In prima saptamana de razboi in Ucraina, zeci de animalede companie au ajuns la vama Siret, din judetul Suceava. Aici, fundatia Casa lui Patrocle s-a mobilizat si a deschis un punct unde pisicile si cainii refugiatilor primesc mancare, apa si asistenta medicala. "Animalele ajung aici inghetate de frig dupa un drum si de 30 de ore. O doamna a trecut granita cu pisica ingramadita intr-o geanta.Hranita, incalzita, schimbata, i-am dat cadou o cusca pentru pisici peste care am pus si o patura. ... citeste toata stirea