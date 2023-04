Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o informare meteo de vreme rece valabila pana sambata dimineata la ora 10:00.Potrivit ANM, in intervalul mentionat vremea va fi rece pentru aceasta perioada din an. Local se va produce bruma si vor fi temperaturi minime in general intre -4 si 0 grade, in noaptea de joi spre vineri in regiunile intracarpatice, in nordul Olteniei si al Munteniei si izolat in rest, iar in noaptea de vineri spre sambata indeosebi in zonele depresionare ... citeste toata stirea