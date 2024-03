Antreprenorul radautean Dan Marcu, primul candidat lansat oficial in cursa pentru functia de primar al municipiului Radauti

Prima lansare oficiala de candidat la functia de primar in judetul Suceava a fost organizata joi dupa-amiaza, la Radauti, unde antreprenorul Dan Marcu si-a anuntat programul electoral pentru castigarea functiei de primar al municipiului Radauti din partea AUR.Lansarea candidaturii a fost una atipica, desfasurandu-se in hala de productie a firmei pe care acesta o detine.Printre altele, Dan Marcu a recunoscut ca a decis sa candideze la functia de primar in urma cu doar 3 luni, "pentru ca este ... citește toată știrea