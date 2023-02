Antreprenorul sucevean Stefan Mandachi a vandut companiile care operau francizele Spartan, dar si alte marci din portofoliu cu peste 15,5 milioane de euro

Antreprenorul sucevean Stefan Mandachi a vandut companiile care operau francizele lantului de restaurante Spartan, impreuna cu alte mari branduri din portofoliu, precum Mefi Cafe, sala de fitness Bum Bum Box si restaurantele Don Stefano, catre un grup de 7 persoane fizice, intr-o tranzactie in valoare totala de peste 15,5 milioane euro, a anuntat profit.roBanii ar urma sa fie achitati in rate intinse pe o perioada de 10 ani, incepand cu primavara anului viitor si pana in 2034./* custom css */ ... citeste toata stirea