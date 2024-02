Anumite masuri progresiste luate de UE sunt "cadouri pentru Putin"

Prim-vicepresedintele PNL Gheorghe Flutur a atentionat, miercuri seara, in cadrul unui interviu la Realitatea Plus, ca la nivel european sunt luate masuri progresiste care sunt "cadouri pentru Putin".Intrebat despre nemultumirile fermierilor, cum ar fi decizia privind scaderea numarului de vaci din Olanda pentru reducerea amprentei de carbon, Gheorghe Flutur considera ca se impune mai multa atentie in ceea ce priveste masurile progresiste."Apropo de globalism, aici trebuie sa fie mai atenti, ... citește toată știrea