Aparat pentru depistarea cainilor adusi din alte localitati si abandonati pe raza Sucevei

> In 2021 au fost capturati 653 de caini, anul trecut - 677, in 2023 s-au strans deja 167 de maidanezi, unul dintre animale provenind din Brehuiesti, judetul Botosani > "Duc o batalie permanenta pentru rezolvarea problemei cainilor fara stapan si inca facem eforturi sa reducem numarul acestora" a declarat ieri primarul Ion LunguPrimaria Suceava are in curs de derulare o procedura de achizitionare a 600 de microcipuri si 600 de carnete de sanatate pentru cainii fara stapan.Demersul survine ... citeste toata stirea