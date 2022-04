Apel al IPS Calinic, in Pastorala de Paste, la apararea Ortodoxiei intr-o perioada de sporita ingrijorare cauzata de epidemia de Covid, secondata de convulsii politice, sociale si militare la granitele tarii noastre

Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Calinic, a facut apel in Pastorala de Pasti credinciosilor sa apere Ortodoxia in aceasta perioada in care pandemia de Covid secondata de nenumarate convulsii politice, sociale si militare petrecute la granitele tarii noastre si care, impreuna, au curmat zeci de mii de vieti./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; ... citeste toata stirea