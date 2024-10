APIA incepe plata avansului la subventiile pentru fermieri

Campania de plati in avans se deruleaza pana la 30 noiembrie a.c., informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). In ceea ce priveste cuantumurile stabilite pentru anul de cerere 2024, de precizat este ca statele membre pot acorda plati in avans la nivelul a 70% din suma cuvenita, pentru cele din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), cat si la cel de 85% din cuantumul in drept, in cazul masurilor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). ... citește toată știrea