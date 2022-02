APIA recupereaza subventiile primite pe nedrept de la bugetul de stat de fermierii suceveni

> In cazul a 99 de debitori s-a procedat la transmiterea dosarelor la ANAF, in vederea demararii procedurilor de executare silitaCentrul Judetean al Agentiei pentru Plati si Interventii in Agricultura (APIA) Suceava figura cu 1.032 de debitori nationali. Potrivit Raportului de activitate al institutiei, la sfarsitul anului 2021, ei ar fi luat necuvenit peste 3,53 de milioane de lei, pentru mai multe tipuri de sprijin financiar acordate de la bugetul statului. Din total, debite de 294.759 de ... citeste toata stirea