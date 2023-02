APIA Suceava, 13 procese avand ca obiect acordarea subventiilor europene

> Anul trecut instanta s-a pronuntat in patru dosare, doua dintre hotarari dand dreptate institutiei sucevene, celelalte doua fiind solutii in favoarea fermierilorIn anul recent incheiat, Centrul Judetean al Agentiei de Plati si Interventii in Agricultura (APIA) Suceava a avut pe rolul instantelor de judecata nu mai putin de 42 de dosare. Asa releva Raportul privind activitatea desfasurata in 2022 de institutia suceveana, potrivit caruia din acest total 26 de litigii "decurg din acordarea ... citeste toata stirea