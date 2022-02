APIA Suceava, implicata in 38 de procese avand ca obiect acordarea subventiilor europene

> Anul trecut s-au dat pronuntari in 6 dosare, 4 dintre hotarari fiind favorabile Centrului Judetean Suceava > Instanta a respins a doua cereri de anulare a deciziilor de recuperare a sumelor incasate necuvenit din bugetul de statIn perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021, Centrul Judetean al Agentiei de Plati si Interventii in Agricultura (APIA) Suceava a avut pe rolul instantelor de judecata nu mai putin de 65 dosare. Asa se arata in raportul privind activitatea desfasurata in 2021 de ... citeste toata stirea