Aproape 1.000 de viroze si pneumonii in ultima saptamana

> Numarul acestora a fost in scadere fata de saptamana precedenta > Nu a fost inregistrat niciun caz de gripaDSP Suceava a anuntat ca, in saptamana 17-23 ianuarie a.c., in judet nu a fost inregistrat niciun caz de gripa, dar au fost raportate 702 cazuri de infectii acute ale cailor respiratorii superioare (IACRS), cu trei internari, si 260 de cazuri de pneumonie, cu 61 de internari, in scadere fata de saptamana trecuta, cand numarul de viroze si pneumonii a trecut de 1.300 de cazuri.Cele ... citeste toata stirea