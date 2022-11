Aproape 2.700 mc de lemn de foc, cu preturi de 150 lei/mc si 260 lei/mc, sunt disponibile la ocoalele silvice Falcau, Putna si Dorna Candrenilor

Prefectura Suceava a anuntat, luni, "in vederea informarii cu celeritate a populatiei referitor la posibilitatile de achizitionare a lemnului pentru foc necesar incalzirii locuintelor", ca Directia Silvica Suceava a comunicat ca in data de 11 noiembrie a.c. erau disponibile diverse cantitati la ocoalele silvice Falcau, Putna si Dorna Candrenilor.Astfel, la Ocolul Silvic Dorna Candrenilor este disponibil pana in data de 24.11.2022 un volum de 108 mc rasinoase, lemn de lucru la capatul gros mai ... citeste toata stirea