Aproape 2000 de viroze respiratorii si aproape 400 de pneumonii in judetul Suceava in ultima saptamana

Directia de Sanatate Publica Suceava a anuntat, miercuri, ca in judetul Suceava s-au inregistrat in saptamana 14-20 noiembrie aproape 2300 de cazuri de infectii respiratorii si pneumonii, cu 135 de internari.Potrivit situatiei statistice a DSP Suceava, in intervalul de timp mentionat au fost raportate 1.926 de cazuri de infectii acute ale cailor respiratorii superioare, cu 49 de internari, cele mai multe imbolnaviri fiind inregistrate la grupa de varsta 5-14 ani, cu 713 cazuri, si la grupa de ... citeste toata stirea