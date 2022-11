Aproape 24 de milioane de lei au incasat sucevenii care au gazduit refugiati ucraineni

> Cele mai mari sume au fost decontate in Radauti si FalticeniSucevenii care au gazduit refugiati ucraineni au primit de la stat aproape 24 de milioane de lei.Intr-un raspuns oferit la solicitarea News Bucovina, ISU Suceava informeaza ca, in ceea ce priveste decontarea cheltuielilor cu cazarea refugiatilor din Ucraina, in judetul Suceava, pentru perioada martie - octombrie 2022, s-au decontat 23.661.850 lei.Potrivit ISU Suceava, cele mai mari sume decontate au fost pentru localitatile ... citeste toata stirea