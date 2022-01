Aproape 3000 de suceveni care au Covid-19 se trateaza acasa. In spitalele din judet sunt 182 de pacienti Covid.

In judetul Suceava sunt, marti, peste 3100 de cazuri active de Covid 19 in evolutie, dar majoritatea bolnavilor se trateaza la domiciliu, in spitale fiind internati 182 de pacienti cu aceasta patologie./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } Potrivit centralizarii Prefecturii ... citeste toata stirea