Aproape 800.000 de pasageri pe Aeroportul Suceava, in 2022

> Gheorghe Flutur: Vom continua investitiile in dezvoltare si spre cresterea numarul de ruteIn anul 2022 pe Aeroportul Suceava au fost procesati, in total, 764.067 de pasageri, a anuntat, marti, presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur.El a declarat ca este un record pentru aeroportul sucevean, ceea ce presupune ca dezvoltarea aeroportuara sa se realizeze in ritm sustinut, pentru cresterea gradului de satisfactie al pasagerilor si pentru deschiderea de noi rute de zbor.