Aproape 800 de suceveni au fost declarati vindecati de Covid in ultimele 24 de ore. Numarul cazurilor active de Covid scade in tot judetul

In judetul Suceava sunt, marti, 2600 cazuri de infectie Covid -19 in evolutie./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } }Potrivit Prefecturii Suceava, in ultimele 24 de ore au fost declarate vindecate de Covid 19 un numar de 787 de persoane din judet ridicand la 48.473 numarul de ... citeste toata stirea