Aproape 900 de studenti indieni au fost sprijiniti, luni, de autoritatile sucevene

> Prin PTF Siret au intrat in prima zi a acestei saptamani circa 9.000 de persoane, dintre care 4.900 de cetateni ucraineniPrefectura Suceava a transmis ieri ca in contextul afluxului de persoane care se refugiaza din Ucraina ca urmare a conflictului armat care afecteaza tara vecina, in cursul zilei de luni au tranzitat pe sensul de intrare prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret circa 9.000 de persoane, dintre care circa 4.900 de cetateni ucraineni.Potrivit sursei citate, in ... citeste toata stirea