In primele 6 luni ale anului 2023, doar 10 infractori au fost condamnati pentru infractiuni silvice la inchisoare cu executare si si-au inceput pedeapsa. Pentru ceilalti s-a dispus amenda sau inchisoare cu suspendare, dupa cum reiese din datele furnizate de Ministerul Justitiei in urma unei interpelari a deputatei USR Diana Buzoianu.Practic, in timp ce taierile ilegale pagubesc Romania anual cu miliarde de lei, aproape 95% din dosarele penale deschise sunt finalizate fie prin renuntare la ... citeste toata stirea