Aproape jumatate dintre somerii din judet au peste 45 de ani

> Rata somajului a ajuns la 4,39%Traseul ratei somajului din judetul Suceava dupa primele 6 luni ale anului 2022 este stationar, fara fluctuatii importante, cu obisnuita crestere a valorilor in luna mai, cand absolventii se inregistreaza in baza de date a agentiei, a anuntat AJOFM Suceava, intr-un comunicat semnat de directorul executiv Constantin Balauseac si inspectorul superior pentru comunicare, Anca Capverde.Potrivit sursei citate, la sfarsitul lunii iunie, in baza de date a agentiei ... citeste toata stirea