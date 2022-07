Aproape una din trei tigari vandute in regiunea de nord est provine din contrabanda in timp ce la nivel national piata neagra a scazut la un minim istoric

Piata neagra a tigaretelor a scazut in mai 2022 la 7,1% din totalul consumului, cel mai mic procent inregistrat din 2008, cand Novel a demarat cercetarea comertului ilegal cu produse din tutun./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } }"In luna mai, piata neagra a scazut la nivel ... citeste toata stirea