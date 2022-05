Aproximativ 100 de echipaje din toata tara sunt asteptate sa participe la "Off Road Max Bucovina"

> Competitia de la Capu Campului face parte din Campionatul National de Off RoadAproximativ 100 de echipaje din toata tara sunt asteptate, in perioada 19 - 22 mai a.c., la Capu Campului, langa Gura Humorului, cea de-a II-a etapa a Campionatului National de Off Road."Off Road Max Bucovina" este denumirea oficiala a competitiei care se va desfasura pe perioada a trei zile din care doua zile de "Trophy" - vineri si sambata, 20-21 mai -, alcatuite din doua stagii de traseu prin padure, si o zi ... citeste toata stirea