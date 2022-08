Aproximativ 20.000 de pelerini la Manastirea Putna, de Adormirea Maicii Domnului VIDEO

Nici ploaia si nici temperaturile mai scazute nu i-au oprit pe oameni sa vina, ca in fiecare an, la Putna, de Hramul Adormirii Maicii Domnului.Localniici si cei de la Vicov au venit imbracati in costume populare, atat adultii cat si copiii.Printre pelerini se aflau si turisti care spuneau ca au venit la Putna in zi sfanta pentru a se inchina la mormantul lui Stefan cel Mare.De altfel, pelerinii stateau la coada pentru a intra in manastire si pentru a ajunge la mormantul voievodului.Cei mai ... citeste toata stirea