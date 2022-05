Aproximativ 6.500 de cereri-tip au fost depuse in judetul Suceava

> Pentru anul scolar 2022-2023, in invatamantul primar sucevean sunt prevazute 7.217 de locuri in clasa pregatitoarePurtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Suceava, inspectorul scolar Cezar Anutei, ne-a informat ca, in prima etapa, s-au depus 6.485 de cereri-tip pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare.Conform calendarului inscrierii copiilor in invatamantul primar, in perioada 11 aprilie - 10 mai a.c., parintii/tutorii legali instituiti/reprezentantii legali ... citeste toata stirea