Aqua park in Campulung Moldovenesc si sedii ale Bibliotecii Bucovinei in Obcini si Burdujeni

Consiliul Judetean Suceava va completa, in sedinta din 3 februarie, strategia de dezvoltare a judetului cu doua noi proiecte care ar urma sa fie finantate cu fonduri europene.Potrivit referatului de aprobare semnat de presedintele Gheorghe Flutur, Consiliul Judetean Suceava a adoptat in 2021 "Strategia de Dezvoltare a Judetului Suceava pentru perioada 2021-2027", care cuprinde 1.964 de proiecte de dezvoltare a localitatilor si a judetului in ansamblu si urmareste asigurarea unei dezvoltari ... citeste toata stirea