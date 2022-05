Ar fi fost bine ca partenerii nostri de coalitie sa fi admis colaborarea cu PSD inca de anul trecut, inca din faza de elaborare a PNRR

Presedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a aratat ca era bine daca PSD colabora cu actualii parteneri din guvernare inca din faza de elaborare a PNRR, pentru ca acum, in cele din urma, PNL a fost nevoit sa recunoasca ca PSD a avut dreptate in privinta irigatiilor si sa admita ca neincluderea acestora in PNRR a fost o mare greseala."De altfel, ori de cate ori ne-am aflat la guvernare, am sustinut mereu importanta dezvoltarii sectorului agricol, siguranta alimentara a tarii fiind tot ... citeste toata stirea