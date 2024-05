Ar fi pacat sa nu profitam de oportunitatea de a scoate betoanele si de a ne intoarce la verde

Teodora Munteanu, actual viceprimar al municipiului Suceava, candidat independent pentru functia de primar si la CL Suceava, ne reaminteste o interventie a sa in deliberativul sucevean din ianuarie a.c., in legatura cu proiectul pentru parcul Marasesti."Parcul Marasesti este intr-o stare avansata de degradare, fiind acoperit, in mare parte, cu dale din beton de diferite forme, in mijlocul caruia troneaza o fantana arteziana veche si nefunctionala. Terenul figureaza in Registrul Spatiilor ... citește toată știrea