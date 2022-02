Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor anunta sprijin pentru cetatenii ucraineni, refugiati in Romania

Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a anuntat ca in apropierea punctului vamal Siret este instalat un birou de asistenta, unde preotii, vorbitori de limba ucraineana si tineri voluntari ofera consultanta solicitantilor, pachete cu alimente si apa. Biroul de presa al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor a transmis un comunicat in se arata ca in contextul intensificarii tensiunilor politice si agresiunilor militare din Ucraina, institutia bisericeasca ofera sprijin ucrainenilor care se refugiaza ... citeste toata stirea