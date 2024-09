Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor nu mai are fonduri pentru plata personalul neclerical

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a informat Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor ca fondurile alocate pentru plata personalului neclerical angajat in unitatile de cult din judet se vor epuiza dupa plata contributiilor aferente lunii august 2024.El a aratat ca, in conformitate cu Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat, judetului Suceava i-au fost alocate fonduri pentru plata a 688 de contributii salariale, la nivelul de 2.300 lei/post, plus contributiile aferente. ... citește toată știrea