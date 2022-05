Arhitecti suceveni la Budapesta

Expozitia "Unfolding Pavilion: Rituals of Solitude", curatoriata de arhitectul sucevean Daniel Tudor Munteanu impreuna cu criticul italian Davide Tommaso Ferrando, va fi inaugurata sambata 28 mai a.c., cu ocazia deschiderii celei de-a VI-a editii a Festivalului International de Arhitectura de la Budapesta.Itinerarea expozitiei are loc la exact un an de la prezentarea ei in cadrul celei de-a 17-a editii a Bienalei de Arhitectura de la Venetia.Din echipa care realizeaza expozitia "Unfolding ... citeste toata stirea