Bienala de Arhitectura de la Venetia, cel mai important eveniment international din domeniul arhitecturii, se redeschide in data de 20 mai a.c. Arhitectii suceveni Daniel-Tudor Munteanu si Ana-Victoria Munteanu au fost selectati in acest an sa expuna la Arsenale, in cadrul Pavilionului national al Sloveniei.Intitulat "+/- 1 gradeC: In cautarea arhitecturii bine temperate", pavilionul Sloveniei prezinta structuri spatiale vernaculare din Europa care abordeaza problema eficientei energetice in ... citeste toata stirea