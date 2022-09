Asociatia de Transport Metropolitan Suceava va prelua traseele judetene de transport public din cele opt localitati limitrofe municipiului resedinta de judet

Consiliul Local Suceava urmeaza sa aprobe alocarea a 30.000 de lei in vederea operationalizarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Transport Metropolitan Suceava, pentru ca aceasta sa preia, de la inceputul anului viitor, traseele judetene de transport public in localitatile limitrofe municipiului Suceava.Potrivit raportului semnat de primarul Ion Lungu la proiectul de hotarare initiat in acest sens, ca urmare a faptului ca programul de transport public judetean de persoane este ... citeste toata stirea