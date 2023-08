Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a sarit, marti, in apararea liderului PNL Suceava, Gheorghe Flutur, in urma polemicii cu liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan.Prefectul a comentat o postare de pe pagina de socializare a CJ Suceava, unde presedintele Gheorghe Flutur i-a transmis o replica senatorului PSD Ioan Stan.Alexandru Moldovan se intreaba daca ar avea asteptari prea mari daca cei din PSD vor lucra si in interesul judetului Suceava."O administratie ... citeste toata stirea