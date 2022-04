Atelier de incondeiat oua la Radauti

Ouale incondeiate sunt o marturie a datinilor, credintelor si obiceiurilor pascale, reprezentand un element de cultura spirituala specific romaneasca.Incondeierea oualor reprezinta un obicei stravechi in traditia romaneasca, ne transmite bucurie, uimire, smerenie, impacare, pentru ca in ornamentatia oului, de fapt, se opereaza cu simboluri (soare, luna, cruce, etc.), cu modele din natura (plante, animale, obiecte) si cu modele de tesaturi populare.Pretuind Familia, Patria, Credinta si ... citeste toata stirea